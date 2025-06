Nach Kreuzbandriss: Marcel Hirscher plant "Comeback 2.0"

"Ich bin bereit für eine weitere Saison im alpinen Rennzirkus. Jetzt könnt ihr es ein 'Comeback' nennen", sagt Ski-Star Marcel Hirscher, der im vergangenen Winter nach fünf Jahren Pause für die Niederlande an den Start ging und in der Saison 2018/2019 letztmals den Gesamtweltcup gewinnen konnte, in einem kurzen Video auf seinem Instagram-Kanal.

Hirscher darf noch 17 Wildcards nutzen

Zuvor hatte der Skiweltverband (FIS) angekündigt, die Wildcard-Sonderregel für den 36-Jährigen auch in der kommenden Saison aufrechtzuerhalten. Für 20 Rennen hatte der Slalom- und Riesenslalomspezialist nach seiner fünfjährigen Rennpause die Möglichkeit bekommen, mit einer vergleichsweise niedrigen Startnummer (nach der Top-30-Startliste) bei Weltcuprennen anzutreten. Dreimal machte Hirscher davon Gebrauch, dann stoppte ihn die Kreuzbandverletzung, die er sich im Dezember beim Training auf der Reiteralm zuzog. 17 Wildcards sind also noch übrig.

FIS-Renndirektor Waldner: "Cool, so einen Superstar zu haben"

Die Reha sei gut verlaufen, verkündete Hirscher in seinem Video. Er sei bereits wieder im Athletiktraining. "Es macht viel Spaß, wieder ein professioneller Sportler zu sein."

Dem "Comeback 2.0" in der Ende Oktober in Sölden beginnenden Rennsaison steht also nichts mehr im Wege. Eine gute Nachricht auch für die FIS: Renndirektor Markus Waldner äußerte sich in einem Interview mit dem ORF so: "Es ist immer cool, so einen Superstar zu haben."

Hirscher hat schon alles gewonnen

Hirscher hatte von 2011 bis 2019 achtmal in Serie den Gesamtweltcup gewonnen, so oft wie kein anderer. Zweimal war er Olympiasieger. 67 Weltcupsiege und insgesamt 138 Podestplätze erreichte der Salzburger in seiner Karriere. Mit sieben WM-Titeln und vier Silbermedaillen ist er der erfolgreichste WM-Teilnehmer der Geschichte. Zudem holte er je sechsmal die kleine Kristallkugel im Slalom und Riesenslalom. Nach seiner aktiven Zeit brachte er seine eigene Skimarke auf den Markt.