Ski alpin: Mikaela Shiffrin mit historischem Sieg

Im Slalom ist sie bereits die erfolgreichste Skifahrerin der Geschichte. Nun hat Mikaela Shiffrin den nächsten Meilenstein erreicht: Beim Riesenslalom in Kranjska Gora ließ sie der Konkurrenz - wie so oft - keine Chance und holte sich den Weltcup-Sieg. Es ist der 82. ihrer Karriere. Keine andere Athletin hat nun mehr Rennen gewonnen als sie.

Bislang war Shiffrins Landsfrau Lindsey Vonn die alleinige Rekordhalterin. Nun ist die 27-Jährige mit Vonn gleichgezogen. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis Shiffrin zur alleinigen Rekordhalterin wird. Denn Shiffrin ist in dieser Saison wieder einmal in bestechender Form. Die US-Amerikanerin ist im Weltcup-Gesamtklassement ihrer Konkurrenz enteilt und fährt der fünften großen Kristallkugel ihrer Karriere entgegen.

Shiffrin dominiert in Kranjska Gora

Im Ziel ballte Shiffrin die Fäuste, schrie ihren Jubel hinaus und sank dann für einen kurzen Moment in sich zusammen. "Ich war so nervös vor dem zweiten Durchgang. Ich war noch nie so nervös. Dabei war mir diese Nummer 82 eigentlich egal", sagte Shiffrin im ZDF. "Das Herz hat gerast, die Beine wurden weich. Mir war klar, dass ich noch härter pushen musste." Die US-Amerikanerin hatte den Riesenslalom komplett dominiert. 77 Hunderstel hatte sie im Ziel Vorsprung auf Frederica Brignone (italien) und die Schweizerin Lara Gut-Behrami (+0,97).

"Ich hoffe, dass es dazu führt, dass die Leute jetzt nicht mehr darüber sprechen. Es ging mir in dieser Saison nicht um den Rekord. Aber 82 Siege sind natürlich unglaublich", so Shiffrin. Der zweite Durchgang fand ohne deutsche Beteiligung statt. Jessica Hilzinger (39.) und Lena Dürr (48.) verpassten die Qualifikation für den finalen Lauf deutlich.