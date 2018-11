Ski Alpin: Luitz und Dopfer freuen sich auf Beaver Creek

In einer Woche geht es nun in Beaver Creek/USA auf die langen Riesenslalomskier. Dort wollen Dopfer und Luitz wieder angreifen: "An Beaver Creek habe ich ganz gute Erinnerungen", sagt Luitz. Sein Knie spüre er zwar noch hier und da, im Rennen spiele die alte Verletzung aber keine Rolle mehr: "Am Start verschwende ich da keinen Gedanken dran. Beim Skifahren merke ich nichts und kann da jetzt auch voll angreifen."