vor 22 Minuten

Ski alpin: Linus Straßer schnuppert noch am Podest

Die Ski-alpin-Herren starten mit einem Slalom in Zagreb ins Sportjahr 2021. Nach dem ersten Durchgang ist Linus Straßer vom TSV 1860 München noch in Podestreichweite. In Führung liegt der Franzose Clément Noël.