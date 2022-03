Ski alpin: Lena Dürr rast auf zweiten Platz im Abschluss-Slalom

Sie lachte, als der Stadionsprecher ihren Namen ins Mikrofon rief. Ja, aller guten Dinge sind drei, das dürfte sich Lena Dürr im Ziel von Méribel gedacht haben. Die Skirennläuferin vom SV Germering war ja schon beim olympischen Slalom im Februar Erste nach dem ersten Durchgang, dann führte sie vor einer Woche nach dem ersten Lauf in Are. Und nun, beim letzten Weltcup-Slalom der Saison in Méribel, startete Dürr wieder als Letzte in den zweiten Lauf. "Ich werde alles reinlegen, dass es ein gutes Ende nimmt", sagte Dürr im ZDF vor der Entscheidung.

Tatsächlich, das tat sie, das merkte man ihr auch an. Sie blieb cool, machte nur unten einen kleinen Fehler und schaffte es zum Abschluss der Saison aber als Zweite unten anzukommen, das ist das beste Slalom-Ergebnis ihrer Karriere. Den ersten Weltcup-Sieg im Slalom überhaupt verpasste sie um 0,48 Sekunden hinter der Slowenin Andreja Slokar, die ihrerseits erstmals im Slalom triumphierte.

"Ich bin trotzdem froh, dass die Zwei aufgeleuchtet hat", sagte Dürr. "Aber es ist dann doch immer wieder jemand da, der schneller ist." Damit beendet die Oberbayerin die Slalom-Gesamtwertung 2021/22 als Dritte. Nie war sie bislang so gut in ihrer Karriere.

Lena Dürr: Mit 30 Jahren mittendrin in der Weltspitze

Rang zwei in Méribel ist gewissermaßen auch Dürrs Versöhnung mit dieser Ausgangsposition. Bei Olympia wurde sie am Ende ja unglückliche Vierte, in Are Fünfte. "Mit der Eins habe ich die ganzen letzten Rennen immer geliebäugelt", sagte Dürr. "Ich habe zur Petra (Slalom-Gesamtsiegerin Vlhova, Anm. d. Red.) gerade gesagt: 'Ich geb nicht auf, der Sieg muss noch her." Man darf ja nicht vergessen, dass die Letzte in einem Slalom auch die maladesten Streckenbedingungen hat".

Mit 30 Jahren ist Lena Dürr mittendrin in der Weltspitze angekommen, davon zeugt erst recht die Leistung beim Abschlussslalom, in dem sie als Einzige der letzten Fahrerinnen auf der immer schwächer werdenden Strecke Slokar noch einmal gut zurecht kam.

Zudem war die Germeringerin ja auch schon prägende Figur beim Olympia-Silber-Coup der deutschen Mannschaft in Peking. Am Freitag führte sie das Team dann mit souveränen Fahrten erneut aufs Podest - zu Rang drei in Méribel. Und in diesem Winter stand sie zuvor ja eben auch schon dreimal als Slalom-Dritte auf dem Podium.