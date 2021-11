Ski alpin: Lena Dürr im Parallelrennen fürs Finale qualifiziert

Die 30-jährige Lena Dürr zeigte in den beiden Qualifikationsläufen zum Parallel-Slalom in Lech/Zürs mit der insgesamt viertschnellsten Zeit eine gute Leistung und trifft im Achtelfinale (ab 17.00 Uhr, Liveticker) auf die Polin Maryna Gasienica-Daniel. Dürr war "sehr zufrieden, dass es so funktioniert hat" und geht optimistisch in die Entscheidung: "Die Marschrichtung stimmt", sagte die Oberbayerin.

Filser und Aicher knapp gescheitert

Andrea Filser (Wildsteig) verpasste als 18. um nur eine Hundertstelsekunde den Einzug in die Finalläufe, Emma Aicher (Mahlstetten), deren Nationen-Wechsel gerade vom IOC genehmigt wurde, lag einen Platz dahinter weitere vier Hundertstelsekunden zurück. Stars wie Mikaela Shiffrin (USA) oder Petra Vlhova (Slowakei) verzichteten mit Blick auf die Rennen in Levi/Finnland auf einen Start in Zürs.