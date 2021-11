Ski Alpin: Lena Dürr holt Platz sieben in Lech/Zürs

Plötzlich war der Stock weg. Direkt beim Start zum ersten Achtelfinallauf hatte Lena Dürr ihr Sportgerät verloren und musste sich mit diesem Handicap in das Rennen kämpfen. Und doch hatte die Germeringerin bei diesem ersten Final-Lauf gegen die Polin Maryna Gasienica-Daniel von Beginn an die Nase vorne. Tor um Tor, Schwung um Schwung wurde der Vorsprung ein kleines bisschen größer. Drei Hundertstel waren es, als die 30-Jährige die Ziellinie überquerte. Und doch schüttelte sie verärgert den Kopf. Ohne den Fehler zu Beginn hätte das Polster für den zweiten Lauf noch größer sein können.

Dort ließ die Sechstplatzierte aus dem Slalom-Weltcup der vergangenen Saison allerdings nichts mehr anbrennen. Fast eine halbe Sekunde Vorsprung hatte Dürr, als sie die Ziellinie zum zweiten Mal überquerte und sich souverän für das Viertelfinale qualifizierte.

Bassino zu stark für Dürr

Im Viertelfinale wartete Marta Bassino. Die Parallel-Weltmeisterin startete gut. Dürr musste schon zu Beginn einem Vorsprung hinterher fahren. Die Münchnerin fuhr souverän, Bassino hatte Wackler in ihrem Lauf. Am Ende des ersten Laufes trennte die beiden nur 0,04 Sekunden.

Mit minimalem Vorsprung startete die Germeringerin in den entscheidenden Viertelfinallauf. Ein Vorsprung, den sie zu Beginn ausbauen konnte. Alles sah nach einer guten Halbfinal-Qualifikation aus, bis Dürr im letzten Abschnitt leicht wegrutschte. Bassino fuhr diesen fehlerfrei und schließlich 37 Hundertstel vor der Deutschen ins Ziel.

Platz sieben für Dürr

So fand sich Dürr in den Qualifizierungs-Läufen um die Plätz fünf bis acht und um wichtige Weltcup-Punkte wieder. In das Duell gegen die Norwegerin Marte Monsen kam sie nie richtig hinein. Nach dem ersten Lauf hatte die Germeringerin 26 Hundertstel Rückstand. Und auch im zweiten Lauf ließ die Norwegerin Dürr keine Chance.

Gegen Tina Robnik ging es dann um Platz sieben. Im ersten Lauf patzte die Slowenin kurz vor Schluss, fädelte ein, verpasste ein Tor. Bedeutete für Dürr: Eine halbe Sekunde Vorsprung in Lauf zwei. Die Vorentscheidung, auch wenn Robnik der Deutschen noch drei Hundertstel abnahm. "Ich bin voll zufrieden, es hat richtig Spaß gemacht", sagte Dürr nach dem Rennen: "Achtmal bin ich da heute Abend runtergefahren - da weiß man, wofür man im Sommer trainiert."

Slokar gewinnt enges Finale

Im Finale trafen Andreja Slokar auf Thea Sjternesund aufeinander. Die Norwegerin hatte fast alle ihre Läufe dominiert und bis da hin das beste Event gefahren. Und auch gegen Sloka fuhr sie stark und konnte den ersten Lauf mit 16 Hundertstel für sich entscheiden. Doch im letzten Durchgang kam die Slowenin gut in das Rennen und konnte den Rückstand schnell aufholen. So ging es Kopf-an-Kopf in den letzten Abschnitt.

Die beiden Läuferinnen nahmen die Kurven extrem eng und kamen fast zeitgleich über die Ziellinie. 0,05 Sekunden trennten Slokar und Sjternesund - mit dem besseren Ausgang für die Slowenin. Es war der erste Weltcup-Sieg für die 24-Jährige. "Ich bin sehr glücklich. Es ist zwar nicht ganz so, als hätte ich einen Slalom oder Riesenslalom gewonnen, aber ich freue mich sehr", sagte Slokar nach dem Rennen.

Ergebnis Weltcup in Lech/Zürs