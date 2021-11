Ski alpin: Lena Dürr führt DSV-Aufgebot bei Levi-Slaloms an

Wer in Levi gewinnt, erhält traditionell ein Rentier und darf ihm einen Namen geben. In diesem Jahr wird dieses Privileg nur Frauen vorbehalten sein, die Männer fahren nicht mit in Finnland. Daher führt die Skirennfahrerin Lena Dürr das deutsche Aufgebot beim alpinen Weltcup in Levi an und will ihre gute Form bestätigen.

"Mit einem siebten Platz aus Lech im Gepäck kann ich mit Selbstvertrauen voll angreifen." Lena Dürr

Neben der Münchnerin, die sich vergangene Saison in die Spitzengruppe vorgearbeitet hatte, gehen Emma Aicher, Andrea Filser, Jessica Hilzinger und Marlene Schmotz im Slalomrennen an den Start. "Mit einem siebten Platz aus Lech im Gepäck kann ich mit Selbstvertrauen voll angreifen", sagt Dürr.

Trainer haben sich für Doppelveranstaltung ausgesprochen

"Wie immer in Levi gilt es, voll rauszustarten, auf der Fläche zu pushen, dann rechtzeitig umzuschalten im Steilhang, das ist speziell für mich eine Herausforderung." Ehe sie dann mit Schwung "Vollgas ins Ziel" carven will.

Gleich zwei Slalomrennen stehen am Samstag und Sonntag (je 10.30/13.30 Uhr im Liveticker) also für die besten Frauen der Welt an. "Eine Doppelveranstaltung in Levi ist sinnvoll. Denn der Aufwand nach Skandinavien zu fliegen, ist hoch", sagt der Frauen-Bundestrainer Jürgen Graller. "Wir Trainer haben uns international abgestimmt und uns dafür ausgesprochen."

DSV-Team hat schon in Levi trainiert

Zu den Favoritinnen zählt neben Titelverteidigerin Petra Vlhova aus der Slowakei die US-Amerikanerin und Sölden-Siegerin Mikaela Shiffrin. Doch auch Dürr und ihre Kolleginnen darf man nicht außer Acht lassen: Im Vorfeld hat das DSV-Team zwei Tage auf dem Rennhang trainieren können. "Ich hoffe nun, dass uns das zugutekommen wird", sagt Graller.