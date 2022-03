Ski Alpin: Kilde gewinnt Abfahrtswertung

Die letzte Abfahrt der Saison und der Kampf um die kleine Kristallkugel war an Spannung nicht zu überbieten. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde hatte in der Abfahrtswertung 23 Punkte Vorsprung auf Beat Feuz aus der Schweiz. Feuz, der die Abfahrstwertung viermal in Folge gewinnen konnte, lag im Ziel als Dritter zwar vor Kilde - doch der vierte Platz reichte dem Norweger für die kleine Kristallkugel - mit 13 Punkten Vorsprung auf Olympiasieger Feuz.

Odermatt nun auch offiziell Gesamtweltcup-Sieger

Den Sieg sicherte sich der Österreicher Vincent Kriechmayr vor Marco Odermatt (+0,34). Der Schweizer sicherte sich damit endgültig den Gesamtweltcup. Drei Rennen vor Saisonende kann er nicht mehr von der Spitze verdrängt werden.

Nur Schwaiger in den Punkten

Für die deutschen Abfahrer gab es keinen versöhnlichen Saisonabschluss. Lediglich Dominik Schwaiger, der noch nach seinem Sturz bei Olympia Probleme mit der Schulter hat, landete auf dem 12. Platz (+2,10) und konnte Weltcup-Punkte sammeln.

Romed Baumann ließ die Angriffslust vermissen und kam mit 2,6 Sekunden Rückstand als 16. ins Ziel. Josef Ferstl fand keine gute Linie und beendete das Rennen als 23. (+3,74). Damit lagen beide außerhalb der Punkte - beim Saisonabschluss gibt es nur für die ersten 15 Weltcup-Punkte.

Sowohl Vizeweltmeister Andreas Sander als auch Simon Jocher hatten einen Platzierung unter den besten 25 in der Abfahrtswertung verpasst.