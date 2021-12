Ski alpin: Keine Olympiateilnahme von Speedfahrer Dreßen

Peking ist abgehakt

Ganz unglücklich ist Dreßen aber nicht, die Reise nach China nicht antreten zu müssen. Bei Olympischen Spielen erfolgreich zu sein, sei natürlich auch für ihn das große Ziel. Aber die Spiele in Peking sieht er kritisch. "Ich finde es einfach schlecht, dass Spiele an so einen Ort vergeben werden. Und dann auch die Art und Weise, wie es gemacht wird, dass aus dem Nichts Sachen gebaut werden." Von einer nachhaltigen und langfristigen Veränderung der Spiele keine Spur. Da fehle ihm "die Glaubwürdigkeit", so seine Kritik auch am IOC.

Nicht mit dem Kopf durch die Wand

Jetzt liegt der Fokus für den 28-Jährigen, der Ende Februar nach der WM in Cortina d'Ampezzo am vorgeschädigten rechten Knie operiert wurde, auf einer optimalen Genesung. Und die Rückkehr auf die Piste, Wunschziel dafür ist Sölden.

"Ich will Skifahren. Das ist mein Traum, das mach ich lieber als alles andere" Thomas Dreßen

Zum Jahreswechsel könnte es mit dem Skifahren jetzt endlich wieder so weit sein. "Man muss einfach akzeptieren, dass man nicht mit dem Kopf durch die Wand kann", erklärt Dreßen. Er will geduldig bleiben, auch weil er ein langfristiges Ziel hat. "Ich bin noch relativ jung für einen Abfahrer, deshalb will ich noch einige Jahre fahren." Aber das gehe nur, "wenn man die Schritte jetzt nicht überhastet macht. Da gehört es einfach dazu, dass man als Athlet in den sauren Apfel beißt und sagt, jetzt noch nicht."

Schritt für Schritt zurück zu alter Form

Immerhin sind es "schon zehn Monate, seit ich überhaupt Schneekontakt hatte," erzählt Dreßen, der mit Langlaufskiern in dieser Woche zunächst in der klassischen Technik unterwegs war. "Freilich mit Langlaufski ist es was anderes", aber es sei ein super Test gewesen, um zu schauen, wie das Knie reagiert. Hält es "so explosive Bewegungen aus? Bis jetzt fühlt es sich richtig gut an."

Auch fürs Skifahren sei es ein richtig gutes Training. "Es gibt mir ein brutal gutes Gefühl, wenn es dann jetzt demnächst wieder auf die Ski geht." Zuvor soll allerdings die Belastung langsam gesteigert werden. Demnächst folgt beim Skating der nächste Belastungstest. "Bis jetzt hat es super funktioniert und ich hoffe, dass es so weiter geht."