Ski Alpin in Lake Louise: Erster Speedtest für Weidle und Kapfer

Jetzt kann die Saison für die deutschen Speedfrauen Kira Weidle (SC Starnberg) und Nadine Kapfer (SC Garmisch) endlich so richtig losgehen. Während die deutschen Ski Alpin Frauen um Lena Dürr beim Slalom schon erste Erfolge einfahren konnten, mussten sich die beiden Spezialistinnen für die schnellsten Alpin-Disziplinen noch gedulden.

Doch am Wochenende soll die Saison für beide nun endlich losgehen. Gemeinsam sind sie bereits im kanadischen Lake Louise angekommen. Doch optimal läuft die Vorbereitung noch nicht, berichtet Bundestrainer Jürgen Graller vor den Abfahrten am Freitag und Samstag (jeweils 20:30 Uhr) und dem Super G am Sonntag (18:30).

Die Ski Alpin Frauen hoffen auf das Wetter in Lake Louise

Erst wurde der Start der Trainingsfahrten verschoben, dann war die Piste noch nicht im besten Zustand: "Die Piste wurde im mittleren Teil noch mit Wasser behandelt", berichtet Graller - was sich direkt auf die Leistung der beiden Athletinnen auswirkte: "Sowohl Kira Weidle als auch Nadine Kapfer hatten einen Torfehler, konnte das Training aber beenden", so der Bundestrainer.

Und auch Weidle hatte sich ihr erstes Training wohl anders vorgestellt: "Es war ein wildes erstes Training. Die Piste ist von oben bis unten sehr unruhig. Die Fishnet-Kurve und die Einfahrt Fallaway wurden noch bis kurz vor dem Start mit Wasser präpariert, entsprechend ruppig ging es da zur Sache."

Weidle hat gute Erinnerungen an Lake Louise

Weidle, die in der vergangenen Saison Fünfte im Abfahrts-Weltcup wurde, hat gute Erinnerungen an die Strecke in Lake Louise. 2018 fuhr sie hier ihre erste Podiums-Platzierung heraus. Dementsprechend positiv geht sie in das Rennwochenende: "Lake Louise ist eine meiner Lieblingsstrecken. Ich freue mich sehr darauf. Ich war dort die letzten Jahre immer recht erfolgreich. Es ist aber jedes Jahr aufs Neue ein anderes Rennen. Jetzt hoffen, wir dass das Wetter mitspielt, und wir noch ein Training fahren können."

Für Lake Louise ist in den kommenden Tagen viel Neuschnee angesagt. Wie sich das Wetter genau entwickelt, ist allerdings noch nicht vorherzusehen. Nicht nur Weidle wird hoffen, dass die Wetterbedingungen besser sind als am vergangenen Wochenende. Da mussten am selben Ort sowohl die Abfahrt als auch der Super G für die Männer abgesagt werden.