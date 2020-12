Ski alpin: Herren- und Damenrennen abgesagt

Verschiebungen bei den Herrenrennen

Das Super-G-Rennen der Herren in Bormio wurde auf Dienstag (29.12.2020, 11.30 Uhr) verschoben. Die ursprünglich an diesem Tag vorgesehene Abfahrt der Herren soll nun am Mittwoch (30.12.2020, 11.30 Uhr) stattfinden.