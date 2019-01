Ski Alpin: Hahnenkamm-Abfahrt schon am Freitag

Goggia vor Comeback - Vonn verzichtet auf Abfahrt

Die Frauen sind am Wochenende in Garmisch-Partenkirchen zu Gast. Die Zuschauer dort dürfen sich auf das Comeback von Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia freuen. Die 26 Jahre alte Italienerin wurde im ersten Training für die Weltcup-Abfahrt am Samstag (10.00 Uhr) 15.. Im Ziel hatte sie hatte sie 1,85 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Corinne Suter (Schweiz).

Lindsey Vonn (USA) verzichtete wie angekündigt auf die erste Übungsfahrt und wird die Abfahrt am Samstag definitiv nicht bestreiten. Wie der US-Skiverband auf Anfrage mitteilte, werde die angeschlagene Olympiasiegerin von 2010 höchstens den Super-G am Sonntag in Angriff nehmen. Die 34-Jährige laboriert seit längerem an gesundheitlichen Problemen und hatte beim Weltcup in Cortina d'Ampezzo sogar ein mögliches sofortiges Karriereende angedeutet.

Die deutschen Athletinnen mischten auf der Kandahar noch nicht vorne mit: Michaela Wenig (Lenggries/+2,30) war als 22. die Beste. Kira Weidle (Starnberg/2,45) und Viktoria Rebensburg (Kreuth/2,90) kamen auf die Plätze 27 und 34.