Ski alpin: Gisin und Vlhova führen beim Slalom in Levi

DSV-Quartett ohne Chance auf Punkte

Jessica Hilzinger kam deutlich besser in die Spur als am Vortag. Im Ziel lag sie dennoch 1,84 Sekunden zurück und schaffte es nicht wie Dürr ins Finale der Besten 30. Andrea Filser und Marina Wallner fuhren mit 2,17 Sekunden Rückstand durchs Ziel. Wallner konnte ihre gute Leistung mit Platz 24 vom Vortag nicht wiederholen.

Teamkollegin Marlene Schmotz kämpft sich nach einem Kreuzbandriss zurück: Allerdings noch "fehle die Dynamik und die Frechheit, um in den zweiten Lauf zu kommen", analysierte ARD-Skiexperte Felix Neureuther. 2,33 Sekunden Rückstand reichten auch ihr nicht in die Punkteränge. "Wir müssen mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen", sagte Cheftrainer Jürgen Graller. Es sei aber leider nicht alles umgesetzt wurde, was man am Samstag angesprochen habe.