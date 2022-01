Ski alpin: Frauen-Riesenslalom am Kronplatz, 1. und 2. Lauf live

Auch in dieser Saison macht der internationale Skizirkus wieder Halt am Kronplatz in Südtirol: Am Dienstag (25.01.2022) findet der Riesentorlauf der Damen in St. Vigil in Enneberg statt. Die anspruchsvolle und steile Piste fordert technische Perfektion sowie Nerven aus Stahl von den Läuferinnen.

Letztes Jahr siegte Tessa Worley aus Frankreich vor der Schweizerin Lara Gut-Behrami und der Italienerin Marta Bassino. Lara Gut-Behrami und Wendy Holdener pausieren in diesem Jahr. Die Schweizerinnen bereiten sich auf die bevorstehenden Olympischen Spiele in Peking vor.

Rennen ohne deutsche Beteiligung

Als Mitfavoritinnen gehen die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, Sarah Hector (Schweden) und die Slowakin Petra Vlhova ins Rennen. Leider ist keine deutsche Skirennläuferin bei dem Wettkampf vor der traumhaften Dolomitenkulisse dabei.