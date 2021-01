Ski alpin: Französin Worley gewinnt Riesenslalom am Kronplatz

Tessa Worley und Lara Gut-Behrami kehrten auf das Podest nach einem Riesenslalom-Wettkampf zurück: Die Französin, die nach dem ersten Lauf an fünfter Stelle lag, gewann das Rennen mit 0,27 Sekunden Vorsprung vor der Schweizerin Gut-Behrami und 0,73 Sekunden vor Marta Bassino aus Italien, die bereits vier der vorangegangenen fünf Riesenslaloms in dieser Saison für sich entscheiden konnte. Gut eineinhalb Wochen vor Beginn der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) feierte die 31-jährige Titelträgerin von 2013 und 2017, deren Lebensgefährte Julien Lizeraux am Abend in Schladming sein letztes Rennen fahren will, damit ihren ersten Sieg im Weltcup seit Oktober 2018.

Schweizerin Gisin führt nach dem 1. Lauf

Im ersten Durchgang setzte sich Gisin (1:04.33 Minuten) an die Spitze. Die Schweizerin führte mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung vor der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+ 0,56 Sekunden) und der Italienerin Federica Brignone (+ 0,67). Worley lag nach dem ersten Lauf noch auf Rang fünf (+ 0,78), arbeitete sich mit einem schnellen zweiten Durchgang nach vorne. Ein schwerer Fehler kurz vor Schluss ihres zweiten Laufs kostete Gisin den sicheren Sieg am Kronplatz. Sie fiel auf den sechsten Platz zurück. Gut-Behrami hatte als Zweite allen Grund zur Freude: Nach Rang vier zur Halbzeit (+ 0,68) gelang ihr erstmals in diesem Winter der Sprung aufs Riesenslalom-Podest.

Eine Enttäuschung erlebte die Gesamtweltcup-Führende Petra Vlhova: Nach einem schweren Fehler im zweiten Durchgang fiel die Slowakin weit zurück. Sie belegte am Ende nur den zwölften Platz. Shiffrin landete auf dem vierten Rang.