Familienmensch Ferstl schreibt Geschichte

Ein Jahr nach Thomas Dreßen in der Abfahrt und 40 Jahre nach Vater Josef "Sepp" Ferstl hat sich nun also auch der Sohn in die Siegerliste der legendären Streif eingetragen. Noch nie hat ein Deutscher vor ihm beim Super-G gewonnen. "Ich hatte Knieschwammerl", sprach er bei Blickpunkt Sport lachend über seine zitternden Beine anschließend. "So ein Gefühl hatte ich noch, das war richtig heftig!"

Josef Ferstl - ganz bodenständig

Auch seine Frau Vroni war beim größten Erfolg ihres Mannes mit an der Strecke. "Das war sensationell", beschreibt sie das Gefühl. Wie tickt Josef Ferstl? "Er ist Familienmensch durch und durch", meint Vroni und nennt ihn "sehr bodenständig". "Er ist gerne zu Hause, auf ihn ist immer Verlass", so Vroni. Seinen beiden Kindern, Leni (3) und Hannes (1), liest er gerne vor.

Nach den Verletzungen von Thomas Dreßen und Andreas Sander (beide Kreuzbandriss) ruhen die Hoffnungen beim deutschen Skiverband umso mehr auf Ferstl. Mit seinem Sieg in Kitzbühel hat er Geschichte geschrieben.