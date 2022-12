Ski alpin: Neu-Papa Straßer rast auf Platz drei

Straßer, der in der vergangenen Woche erstmals Vater geworden war, erreichte in Madoona di Campiglio mit 18 Hundertstel Rückstand hinter Yule und Henrik Kristoffersen (+0,08) aus Norwegen Platz drei. Anton Tremmel (SC Rottach-Egern) und Sebastian Holzmann kamen unter die Top-30 und holten Weltcuppunkte.

Straßer nach 1. Lauf mit ausgezeichneter Ausgangsposition

Nach einer ganz starken Fahrt im ersten Durchgang lag Straßer zur Halbzeit auf dem dritten Platz. Der Münchner hatte 50 Hundertstel Rückstand auf den führenden Norweger Lucas Braathen, dazwischen hatte sich der WM-Dritte Loic Meillard aus Frankreich (+0,42 Sekunden) geschoben. Tremmel und Holzmann hatten mit den Plätzen 24 und 28 das Finale erreicht.

Patzer der Konkurrenz, Straßer erreicht Platz drei

In dem verbesserten sich Holzmann und Tremmel auf die Plätze 20 und 23. Straßer fehlte zwar die spielerische Leichtigkeit des ersten Durchgangs, unten holte er aber noch einiges heraus. Für die Bestzeit reichte es zwar nicht, aber durch Patzer der Konkurrenz blieb es am Ende doch bei Platz drei. Der nach dem ersten Durchgang Zweiplatzierte Meillard hatte mit Zwischenbestzeit eingefädelt. Und auch der als Führender ins Finale gegangene Braathen konnte Straßer nicht vom Podest verdrängen, der Norweger wurde Vierter (+0,27).

Auf Platz 14 folgt der Sprung aufs Podest

Straßer hatte im ersten Weltcup-Slalom der Saison in Val d'Isere nur Rang 14 belegt. In der vergangenen Saison hatte er mit drei Podestplätzen eigentlich seine Ambitionen in Richtung Weltspitze untermauert. Durch die zusätzliche Disziplin Riesenslalom wollte er sich seinen Feinschliff erarbeiten. Jetzt gehe es "um die letzten paar Prozent", lautete seine Vorgabe. Die hat er jetzt so gut wie erfüllt.