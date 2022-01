Ski alpin: Dürr nach erstem Lauf auf Rang sechs - Vlhová vorne

Lena Dürr ist beim Slalom in Zagreb auf Kurs für eine Top-Zehn-Platzierung. Die Münchnerin war 1,69 Sekunden langsamer als die Führende Petra Vlhová aus der Slowakei und steht nach dem ersten Durchgang auf Rang sechs. Mikaela Shiffrin ist nach ihrer Corona-Erkrankung wieder zurück und landete direkt auf Platz zwei (+0,64 Sekunden), die Schweizerin Wendy Holdener ist aktuell Dritte (+0,81 Sekunden).

Vlhová: "Es ist zu warm hier"

Ob diese Platzierung nicht doch zu einer Last für Dürr wird, wird sich zeigen. In Zagreb ist es sehr warm, die Bahn wird mit späterer Tageszeit schwerer zu befahren sein. So sieht das auch die Führende: "Es ist zu warm hier. Die Rillen sind tief. Wir werden sehen, wie ich durchkomme", sagte Vlhová im ZDF.

Auch Jessica Hilzinger (Platz 24) und die 18-jährige Emma Aicher (30) konnten sich für den zweiten Durchgang qualifizieren. Marlene Schmotz und Paulina Schlosser schieden aus.