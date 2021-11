Ski alpin: Dürr fährt sich mit Doppel-Podest in die Weltspitze

Mit Lena Dürr hat sich die Hoffnungsträgerin des Deutschen Skiverbands (DSV) beim Weltcup-Auftakt in Levi in starker Form präsentiert. Dürr fuhr nach Platz drei am Samstag erneut als Dritte aufs Podest und musste sich nur den alpinen Top-Stars Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin geschlagen geben.

Dürr beim Saisonstart selbstbewusst und in Hochform

Die 30-jährige Dürr hatte vor dem Finale als Sechste im Zwischenklassement nur 0,30 Sekunden hinter dem dritten Rang zurückgelegen. Im Finale griff sie erneut an und konnte ihre Form vom Vortag unterstreichen. Sie hat "einen extrem sauberen Steilhang gefahren", schwärmte ARD-Ski-Experte Felix Neureuther. Unglaublich," strahlte auch Dürr über den Doppelcoup. "Die zweiten Läufe waren bei mir selten so gut wie jetzt." Die Pisten seien ein Traum, "es ist echt Genussskifahren". Beim ersten Rennen in Lappland hatte sie 0,84 Sekunden hinter Gesamtweltcup-Siegerin Petra Vlhova zurückgelegen, beim zweiten 0,78.

Vlhova und Shiffrin mit Extra-Klasse-Vorstellung

In allerbester Form präsentierte sich allerdings auch Petra Vlhova, die mit 1:45,22 Minuten am Sonntag nicht zu schlagen war. Dauerkonkurrentin Mikaela Shiffrin (+0,47), die trotz einem dicken Fehlers einen Sahnelauf ablieferte, kam als Zweiteschnellste nicht an der Slowakin vorbei. "Dass, was sie danach gezeigt hat, macht die Klasse aus," so Neureuther über den starken zweiten Lauf der US-Amerikanerin.