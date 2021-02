Ski Alpin: DSV-Speedfahrer bereit für Kult-Piste in Garmisch

Die Kult-Piste "Kandahar" in Garmisch ist dabei in diesem Jahr gleichzeitig der letzte Prüfstein vor der Ski-Weltmeisterschaft, die am 8. Februar im italienischen Cortina d'Ampezzo startet. Die deutschen Männer absolvieren am Freitag den Super-G (ab 11.30 Uhr, ARD) und am Samstag die Abfahrt (ab 11.30 Uhr). Top-Fahrer Dreßen kehrt dabei zurück. Der Vorjahressieger wird nach seiner Operation beim Training auf jeden Fall und bei den Rennen je nach Fitnesszustand an den Start gehen. "Seine ersten Versuche waren sehr vielversprechend, er ist schmerzfrei", sagte Alpinchef Wolfgang Maier.

Männer-Trainer Christian Schwaiger schilderte den Plan so: "Wir wollen sehen, wie sein Körper auf die Belastungen über die volle Renndistanz reagiert. Danach werden wir gemeinsam entscheiden, ob ein Start in der Abfahrt möglich und sinnvoll ist."

Baumann erinnert sich an Erfolg

So oder so, Dreßens Teamkollegen sehen sich für den Wettkampf bestens vorbereitet. Romed Baumann vom WSV Kiefersfelden erinnert sich gerne an seinen letzten großen Erfolg in Garmisch: "Mein letztes Stockerl war auf der Kandahar. Ich bin damals um eine Hundertstelsekunde am Abfahrtssieg vorbeigeschrammt", sagte er.

"Eine der schwersten Strecken"

Der Münchner Josef Ferstl nennt die Strecke "eine der schwersten" und führt aus: "Sie wird oftmals unterschätzt. Man muss von oben bis unten fokussiert und konzentriert bleiben." Andreas Sander spricht davon, dass die Piste ihm "extrem liegt".

Neureuther warnt

Unterdessen sorgt sich BR-Wintersport-Experte Felix Neureuther auch um die Gesundheit der Athleten: "Dem Skisport gehen durch die Verletzungen die Stars aus. Das ist krass, du musst die Geschwindigkeit reduzieren", sagte er über die immer schneller werdenden Disziplinen.

Das Aufgebot der Männer

Romed Baumann (WSV Kiefersfelden), Thomas Dreßen (SC Mittenwald), Josef Ferstl (SC Hammer e.V.), Simon Jocher (SC Garmisch), Andreas Sander (SG Ennepetal), Manuel Schmid (SC Fischen), Dominik Schwaiger (WSV Königssee)