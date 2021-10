Ski Alpin: DSV mit Rumpfkader zum Weltcupauftakt nach Sölden

Am Rettenbachferner in Sölden werden am Wochenende traditionell die ersten Weltcup-Riesenslaloms ausgetragen. Am Samstag (10.00/13.15 Uhr ARD und im Livecenter von BR24 Sport) geht es für die Frauen um die ersten Weltcuppunkte, am Sonntag (10.00/13.15 Uhr ARD und im Livecenter von BR24 Sport) für die Männer.

"Wir blicken mit Vorfreude und Spannung auf den Saisonstart", sagt DSV-Sportvorstand Wolfgang Maier, und das trotz einiger Verletzungssorgen.