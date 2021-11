Ski alpin: DSV mit acht Rennläufern in Lech/Zürs vertreten

Für das Parallel-Event der Frauen am Samstag (Qualifikation 10.00 Uhr, Finale 17.00 Uhr im Liveticker) wurden Emma Aicher (Mahlstetten), Lena Dürr (Germering) und Andrea Filser (Wildsteig) nominiert. Am Sonntag (Qualifikation 10.00 Uhr, Finale 16.00 Uhr im Liveticker) gehen Linus Straßer (München), Fabian Gratz (Altenau), Stefan Luitz (Bolsterlang), Julian Rauchfuß (Mindelheim) und Alexander Schmid (Fischen) bei den Männern an den Start.

Die Herren freuen sich auf die beliebten Parallel-Rennen

Die Rennen in Lech/Zürs sind die zweite Station nach dem aus deutscher Sicht enttäuschenden Auftakt in Sölden. Der DSV darf diesmal aber auf Besserung hoffen, da die deutschen Teilnehmer in Parallel-Rennen traditionell gut unterwegs sind. "Wir gehören zum Favoritenkreis und möchten dieser Rolle gerecht werden", sagte Herren-Bundestrainer Christian Schwaiger

Der Allgäuer Luitz freut sich auf "einen echt coolen Wettbewerb". Der hatte ihm im vergangenen Jahr "großen Spaß gemacht". Da verlor er als Qualifikationsschnellster erst im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Henrik Kristoffersen. Sein DSV-Kollege Schmid war dabei auf den starken dritten Platz gefahren. Der Münchner Straßer konnte im Januar 2017 beim City-Event von Stockholm in einem Parallelrennen sein erstes Weltcuprennen gewinnen.

Damenrennen ohne die Topstars Shiffrin und Vlhova

"Das neue Format des Parallel-Events erfordert es, vom ersten Schwung weg präsent zu sein, da sich nur 16 Damen für das Finale qualifizieren", erklärte Damen-Bundestrainer Jürgen Graller. Deshalb ist er sicher: "Es werden wieder sehr spannende Rennen in Lech". Das Ziel sei, "im Finale vertreten zu sein". Die Chancen stehen nicht schlecht: Im Damenrennen verzichten Stars wie Mikaela Shiffrin (USA) oder Petra Vlhova (Slowakei) mit Blick auf die nächste Station in Levi/Finnland auf einen Start.