Ski alpin: DSV-Läufer verpatzen Achtelfinale in Lech/Zürs

Ab dem Viertelfinale konnten die drei DSV-Fahrer nur noch zuschauen. Das taten sie gemeinsam mit Stefan Luitz und Fabian Gratz, die bereits in der Qualifikation hängen geblieben waren. Einziger Trost: An der Vorausscheidung waren auch so prominente Namen wie der WM-Zweite Filip Zubcic (Kroatien) oder die Franzosen Alexis Pinturault und Clement Noel gescheitert.

Zweiter Lauf ohne Rhythmus bei Straßer

Straßer musste im Achtelfinale gegen den Kanadier Philip Trevor ran. Der Fahrer vom TSV 1860 München startete hervorragend, fuhr dann etwas zu verhalten und verspielte bis zum Ziel zwei Hundertstel Sekunden. Bei zweiten Lauf kam er an den ersten Toren überhaupt nicht in den Rhythmus und handelte sich einen gehörigen Rückstand (+0,37 Sekunden) ein.

Vergebliche Aufholjagd von Schmid

Schmids Gegner im Achtelfinale war der Österreicher Adrian Pertl. Der DSV-Fahrer kam gleich beim ersten Run schlecht aus dem Starthaus und verfehlte dann in Rücklage auch noch ein Tor. Die halbe Sekunde Strafzeit konnte er durch eine tollen Aufholjagd zwar komplett gutmachen, wegen dem Torfehler schied er trotzdem aus. In der vergangenen Saison war er hier noch Dritter und in dieser Disziplin WM-Vierter.

Knappes Aus für Rauchfuß, trotzdem bestes Weltcupresultat

Rauchfuss musste sich mit dem Slowenen Stefan Hadalin messen. Der Allgäuer erarbeitete sich im ersten Lauf drei Hundertstel Vorsprung. Die brachte der 27-Jährige (+0,08) aber am Ende doch nicht ins Ziel. Zumindest für ihn bleibt aber trotzdem ein Trostpflaster übrig: Er hatte es mit der Teilnahme am Entscheidungsdurchgang erstmals in seiner Karriere in die Top 16 im Weltcup geschafft.

Österreichisches und Norwegische Final-Läufe

Der Österreicher Dominik Rascher, der in der Qualifikation der Schnellste war, unterlag im Finale gegen seinen Teamkollegen Christian Hirschbühl, der seinen ersten Weltcupsieg feiern durfte. Der Norweger Atle Lie Mcgrath fuhr auf Rang drei, der sich im kleinen Finale gegen seinen Landsmann Henrik Kristoffersen durchsetze.