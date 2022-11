Ski Alpin: Dreßens Weltcup-Comeback endet auf Rang acht

Mit Startnummer vier nahm Dreßen den Kampf um Weltcuppunkte nach einer langen, knapp zweijährigen Verletzungspause wieder auf. Als er nach 1:49,00 Minuten Im Ziel war, stieß er einen Jubelschrei und riss die Arme in die Höhe - es leuchtete die "1" auf - Dreßen hatte seine Teamkameraden Romed Baumann und Dominik Schwaiger, die vor ihm gestartet waren, hinter sich gelassen.

Noch war zu diesem Zeitpunkt nicht abzusehen, wofür diese Leistung reichen würde. Erst etwa 30 Minuten später war klar: Dreßens Fahrt war eine gute Fahrt. Mit Platz acht war er bester Deutscher und ist schneller in der erweiterten Weltklasse zurück als er und die Trainer das zu hoffen gewagt hatten. Gleichzeitig hat er damit die Qualifikation für die Alpine Ski-WM im Februar in der Tasche.

Zurück in der erweiterten Weltspitze

Im Vorfeld hatte Dreßen angekündigt, hier in Lake Louise, wo er vor drei Jahren einen seiner fünf Weltcupsiege feiern konnte, noch nicht volles Risiko zu gehen. Wenn das so war, dann ist seine Leistung umso höher zu bewerten: 1,02 Sekunden lag Dreßen am Ende hinter dem Sieger Aleksander Kilde Aamodt.

Der Norweger, in der vergangenen Saison Sieger des Abfahrts-Weltcups und Zweiter im Gesamtweltcup, kam am besten mit der eisigen Piste in Kanada zurecht. Bis zur ersten Zwischenzeit und dann wieder im unteren Streckenabschnitt war Kilde der schnellste und holte die entscheidenden Hundertstelsekunden.

Zweiter wurde mit nur 0,06 Sekunden Rückstand auf Kilde der Österreicher Daniel Hemetsberger vor Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt aus der Schweiz (+ 0,10 Sekunden).

Baumann und Schwaiger mit "halber" WM-Norm

Neben Dreßen überzeugten auch Romed Baumann als Zehnter (+ 1,13) und Dominik Schwaiger (+ 1,38) auf Platz zwölf, die beide die "halbe" WM-Qualifikationsnorm erfüllt haben. Dafür reichte es bei Simon Jocher (+ 1,80), Josef Ferstl (+ 2,17) und Andreas Sander (+ 2,70) auf den Rängen 16, 21 und 31 nicht ganz.