Ski alpin: Dreßen setzt sich nicht unter Zeitdruck

Schulter selbst eingerenkt

In Beaver Creek/Colorado war der Kitzbühelsieger am Freitag bei der zweiten Weltcup-Abfahrt der Saison gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Nach einer ersten Diagnose sind das vordere und hintere Kreuzband im rechten Knie beschädigt, dazu das Innenband und auch der Meniskus. Die linke Schulter kugelte Dreßen sich aus, renkte sie aber selbst wieder ein. "Der Vorteil war unter Anführungszeichen, dass in dem Moment der Schmerz im Knie weitaus größer war", sagte er.

Am Sonntag fuhr Dreßen zu weiteren Untersuchungen bei Spezialist Manuel Köhne, um dann auch den weiteren Behandlungsverlauf zu besprechen. "Bei ihm will ich es auch operieren lassen, weil er meine Knie schon behandelt hat. Für mich ist es wichtig, dass das einer macht, zu dem ich vollstes Vertrauen habe", sagte Dreßen.

Den Unfallhergang führte Dreßen auf unglückliche Umstände zurück, ein Konzentrationsfehler sei es aus seiner Sicht nicht gewesen. "Es waren wechselnde Bedingungen, das haben wir gewusst. Bei der Besichtigung hatte es an der Stelle eigentlich nichts gegeben, aber bei 120 km/h verhält sich der Schnee anders", sagte er. Die Schwere der Knieverletzung sei ihm sofort klar gewesen. "Es ist scheiße gelaufen, daran kann man nichts mehr ändern."