vor 32 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Ski Alpin: Dreßen ist zurück und in der Abfahrt Vorläufer

Ski-Ass Thomas Dreßen kehrt gerade noch rechtzeitig vor der WM in Garmisch-Partenkirchen in den Ski-Zirkus zurück. Überstürzen will der beste deutsche Abfahrer aber nichts. In der Abfahrt startet er erst einmal als Vorläufer.