Ski alpin: Die neue Stärke der Lena Dürr

Erfolgsrezept? Die Lockerheit!

Dürrs Erfolgsrezept? Ihre Lockerheit. "Eigentlich muss ich mich nur auf das Skifahren konzentrieren, das Ergebnis kommt dann von selbst", sagte die Germeringerin nach dem Rennen in Schladming. Das funktioniert in dieser Saison so gut wie nie.

Schon beim ersten Rennen im Parallelslalom zeigte Dürr, dass mit ihr in diesem Winter zu rechnen ist. In Levi fuhr sie Ende November gleich zwei Mal auf Platz drei. Auch in Killington mischte sie vorne mit (Platz fünf). Beim Slalom in Lienz und Zagreb war Dürr nicht ganz so erfolgreich, konnte aber mit Platz elf und achtzehn trotzdem Weltcup-Punkte einfahren. Am vergangenen Wochenende schrammte sie mit Platz vier in Kranjska Gora nur knapp am Podest vorbei.

Knapp drei Wochen vor den Olympischen Spielen steht sie nun wieder auf dem Podest. Ohne Druck, aber mit viel Spaß am Skifahren fährt Dürr zu Bestleistungen und tankt nebenbei noch eine Menge Selbstvertrauen. Das Timing könnte nicht besser sein, die Leistung stimmt, kurz vor den Spielen ist Dürr in Topform. Was noch mit ihrer Lockerheit möglich ist, wird sich in Peking zeigen.