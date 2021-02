Ski Alpin: Deutsche Frauen und die "One-Woman-Show"

Die 19-jährige Anna Schillinger aus Regensburg gab in Garmisch-Partenkirchen ihr Weltcup-Debüt. "Ich war sehr aufgeregt und nervös am Start", meinte sie am BR-Mikrofon. Am Ende stand Platz 42 beim Super-G und 4,74 Sekunden Rückstand auf die Siegerin Lara Gut-Behrami. Zwei Tage später schied sie im gleichen Wettbewerb aus. Das zeigt: Der Sprung vom Nachwuchs zu den Profis ist sicherlich kein leichter. "Es war nicht einfach, auch die Strecke war schon ein Unterschied", meinte Schillinger später zum höheren Niveau.

Kira Weidle - und sonst?

Schillinger ist eine der wenigen deutschen Ski-Läuferinnen, denen Bundestrainer Jürgen Graller bereits zutraut, bei den Besten mitzufahren. Er muss quasi junge Sportlerinnen auf die Piste lassen. Denn: Kira Weidle ist momentan in den Speed-Disziplinen die einzige Deutsche auf internationalem Top-Niveau. Und auch sie kämpft aktuell mit ihrer Form und verpasste in Garmisch zweimal die Top-20.

Wenig Alternativen

"Man muss es wirklich realistisch einschätzen. Es wäre für uns auch wünschenswert, mehr am Start zu haben", sagt Graller über die schwierige Situation beim Nachwuchs. Bei der Weltmeisterschaft (ab 8. Februar) wird Weidle bei Abfahrt und Super-G eine "One-Woman-Show" liefern müssen: "Nur Kira die Kriterien erfüllt", stellt der Bundestrainer klar. Nach dem Rücktritt von Viktoria Rebensburg fehlt den deutschen Frauen eine echte Top-Läuferin. Als Technikerin für Riesenslalom und Slalom fährt Lena Dürr zur WM. Die drittbeste Deutsche Marlene Schmotz plagen Knieprobleme.

Schillinger als Hoffnungsträgerin

Auch wenn die WM für Schillinger noch zu früh kommt, wird sie im Weltcup vielleicht in Zukunft häufiger die Chance bekommen. "Die Kira ist ein Vorbild, die ist nah an uns dran und da konnte ich mir viel abschauen", sagt sie zu ihrer eigenen Entwicklung.

Maier zur Nachwuchsproblematik

"Die Frage ist: Bekommen wir Kinder in den Sport und in den Schnee?", sagte DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier zur Nachwuchsproblematik. "Da muss man deutlich sagen, wir sind schlechter aufgestellt als unsere Nachbarländer", führte Maier aus und nahm auch Bezug zur Corona-Krise: "Andere Länder schaffen es trotz Corona, ihre Kinder in den Schnee zu bekommen." In Deutschland sei die Lage schwierig: "Da haben wir momentan eine Delle drin - und die können wir nur beheben, wenn wir auf unsere Zukunft setzen und das sind die Kinder, die in den Schnee kommen."

WM-Medaille sehr fraglich

Dass es mit einer WM-Medaille, die Graller bei den Frauen als Ziel ausgegeben hat, klappt, ist derzeit aber nur schwer vorstellbar. Der Bundestrainer hält vorerst an seiner Zielsetzung fest. Maier ist da optimistischer: "Wir wollen natürlich bei den Herren und bei den Damen eine Medaille gewinnen." Für ihn ist auch mit Blick auf Weidle, "die Messe ist noch nicht gelesen." Er ist überzeugt: "Wir werden den ein oder anderen Akzent setzen können."