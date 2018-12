Ski alpin: Das deutsche Team zwischen Frust und Freude

Wie gehen Körper und Kopf mit einem Comeback um?

Ein Kreuzbandriss ist so ziemlich das Schlimmste, was einem Sportler passieren kann. Neureuther hatte fast die gesamte Olympia-Saison 2018/19 wegen eines Kreuzbandrisses verpasst. Und es ist ja nicht nur der Körper, der nach einer langen Verletzungspause wieder mitspielen muss. Was sagt der Kopf, wenn man nach langer Auszeit wieder auf den Brettern steht? Technik-Spezialist Fritz Dopfer, der nach einem Schien- und Wadenbeinbruch im November 2016 lange pausiert hatte, sucht seit seinem Comeback den Anschluss an die Weltspitze. Vor der Verletzung war Dopfer quasi Dauergast in den Top Ten in den technischen Disziplinen.

Wer hat Potenzial für Spitzenplätze?

Dem DSV droht eine triste Weltmeisterschaft im schwedischen Åre Anfang Februar 2019. In den Speeddisziplinen gibt es mit Josef Ferstl, Dominik Schwaiger und Andreas Sander zwar durchaus Fahrer mit Potenzial. So weit wie Dreßen, der auch in dieser Saison in den ersten Rennen schon wieder konstant einen Dauerplatz in den Top Ten beansprucht hat, sind sie aber noch nicht. Und bei den Techniker schauen natürlich wieder einmal alle auf Felix Neureuther und drücken die Daumen für ein zeitnahes Comeback. Fragezeichen gibt es hinter Fritz Dopfer und Stefan Luitz: Beide geben an diesem Wochenende ihr Saisondebüt und starten im ersten Riesenslalom des WM-Winters in Beaver Creek.

Auch bei den Damen schaut es nur wenig besser aus. Viktoria Rebensburg gibt seit Jahren die deutsche One-Woman-Show im Ski-Weltcup. Und wenn einmal hoffnungsvolle Fahrerinnen ihre Stärke andeuten - siehe Marina Wallner - schlägt auch erbarmungslos das Verletzungspech zu. Umso mehr freut sich der DSV natürlich über Erfolge wie Platz drei von Kira Weidle in der Abfahrt von Lake Louise, die so niemand auf der Rechnung hatte.

Kira Weidle - neue Hoffnungsträgerin, fast aus dem Nichts

"Das, was sie da gemacht hat, verdient größten Respekt", lobte Bundestrainer Jürgen Graller: "Mit den Top Ten wären wir hier zufrieden gewesen. Aber das dann so durchzuziehen, da muss man sagen: Respekt, cool gemacht." Es wäre zu früh zu sagen, dass hier ein weibliches Pendant zu Thomas Dreßen heranreift: Es war das erste Weltcuppodest überhaupt für die 22-jährige Bayern. Doch Weidles Potential für Spitzenplätze war auch schon in den vergangenen Jahren sichtbar. Im Winter 2016/17 war sie zwei Mal in die Punkteränge gefahren, in der vergangenen Saison zwei Mal unter die besten Zehn.