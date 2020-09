Ski Alpin: Corona wirbelt Weltcupkalender durcheinander

Laut Mitteilung vom Mittwoch ist geplant, sowohl Speed- als auch Technikrennen sowie Damen- und Herrenwettbewerbe möglichst getrennt voneinander durchzuführen. Mehrere Rennen wurden neu terminiert und/oder durch andere ersetzt.

Eine der ersten Änderungen betrifft das Wochenende im finnischen Levi, wo die Damen am 21. und 22. November nun zwei Slalomrennen austragen sollen. Der Parallelwettbewerb der Herren in Alta Badia (Italien) am 21. Dezember soll durch einen Slalom ersetzt werden. In Adelboden (Schweiz) ist am 8. Januar noch ein weiterer Riesenslalom geplant. Die Damen sollen bereits am 5. und 6. Dezember in St. Moritz zwei Super-G-Rennen fahren. Ursprünglich wären sie erst eine Woche später in der Schweiz an den Start gegangen.