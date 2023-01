Ski Alpin: Aicher bei Junioren-WM Sechste in der Abfahrt

12.15 Uhr: Para-Skifahrerin Forster träumt von perfekter WM

Anna-Lena Forster hofft nach ihrem Traumjahr 2022 auch bei der anstehenden WM auf einen Goldrausch. Die Vorzeichen könnten für die Monoskifahrerin kaum besser sein.

Sechsmal stürzte sich die Monoskifahrerin in diesem Winter im Weltcup aus dem Starthaus, sechsmal stand sie am Ende auf dem obersten Treppchen - meist sogar mit riesigem Vorsprung. Bei der WM im katalanischen Espot soll diese Erfolgsserie nun keinesfalls reißen: "Man kann auf jeden Fall mit ein paar Goldmedaillen rechnen", so die 27-Jährige selbstsicher.

Die Rolle als Topfavoritin kann Forster vor dem Saisonhöhepunkt im katalanischen Espot kaum abstreiten. Fünf Chancen bieten sich der viermaligen Paralympics-Siegerin in den Pyrenäen, los geht es am Samstag mit der Abfahrt. "Ich fühle mich auf jeden Fall bereit und freue mich auf die WM", so die letztmals am 11. März 2022 in Peking geschlagene Forster: "Aber es muss alles passen, man kann auch schnell mal raus sein."