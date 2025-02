Mikaela Shiffrin schreibt Geschichte: 100. Ski-Alpin-Weltcupsieg

Mikaela Shiffrin hat es geschafft: Die US-Amerikanerin hat im Slalom in Sestriere den 100. Ski-Alpin-Weltcup-Sieg ihrer Karriere gefeiert und damit als erster Mensch diese Schallmauer durchbrochen. Am Sonntag setzte sie sich nach zwei Läufen souverän mit 61 Hundertstelsekundne Vorsprung vor Zrinka Ljutic (Kroatien) und Paula Moltzan (USA) durch.

Der Weg zu Shiffrins triumphalem Sieg in Sestriere

Vor der Saison stand Shiffrin schon bei 97 Weltcup-Siegen. Nachdem die 29-Jährige beim Saison-Auftakt in Sölden "nur" auf Rang fünf landete, wurde sie in den darauffolgenden Rennen in Levi und Gurgl jeweils Erste. Die Krönung, Weltcup-Sieg Nummer 100, hätte eigentlich schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen. In Killington im US-Bundesstaat Vermont boten sich der Skikönigin gleich zwei Chancen, die magische Marke zu erreichen.

Doch dann stürzte Shiffrin schwer im Riesenslalom und erlitt eine tiefe Stichwunde im Bauchbereich. Es drohte sogar das Saison-Aus. Doch die Überfliegerin kämpfte sich zurück und so war nun eben der Slalom in Sestriere das Rennen für einen historischen Tag.

Keine Einzelmedaille bei der Alpinen Ski-WM 2025

Bei den Riesenslaloms in Italien hatte sie noch enttäuscht und in einem von zwei Rennen sogar den zweiten Durchgang verpasst. Auch bei der WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm war sie in den Einzelrennen ohne Medaille geblieben. Im Slalom präsentierte sich Shiffrin nun aber wieder in Bestform - und schnappte sich die historische Marke.

Mikaela Shiffrin: erste Skirennläuferin mit 100 Weltcupsiegen

Shiffrin ist die erfolgreichste Skirennläuferin aller Zeiten. Weder bei den Frauen noch bei den Männern gibt es jemanden, der mehr Weltcupsiege auf dem Buckel hat. Der Schwede Ingemar Stenmark hielt mit seinen 86 Triumphen jahrzehntelang den Rekord, ehe Shiffrin ihm diesen im März 2023 abluchste.

Zum Vergleich: Die erfolgreichste deutsche Skifahrerin Katja Seizinger kam in ihrer Karriere auf 36 Weltcupsiege. Beste Bayerin ist Maria Höfl-Riesch mit 27 Weltcupsiegen.

Kämpft sich Lindsey Vonn zurück?

In der ewigen Frauen-Bestenliste liegt Shiffrin auch deutlich vor ihrer Landsfrau Lindsey Vonn, die 82 Weltcupsiege feiern konnte. Vonn hatte ihre Karriere 2019 beendet, allerdings feierte sie in der aktuellen Saison überraschend ihr Comeback – mit einer Teilprothese im Knie.

Ob Vonn Shiffrin noch einmal einholen kann und ebenfalls die historische Einhunderter-Marke knacken kann, darf allerdings bezweifelt werden. Vonn setzte bisher zwar einige Ausrufezeichen, ist aber noch nicht wieder die einstige Siegfahrerin.

Die 40-Jährige hat aber ohnehin andere Ziele: Im Exklusivinterview bei Blickpunkt Sport erklärte sie, dass die Olympia-Teilnahme 2026 ihr großer Traum ist.