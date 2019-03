Felix Neureuther: "Auch eine große Befreiung"

"Dass ich jetzt morgen mein letztes Skirennen fahren werde", sagt Felix Neureuther. "Die Entscheidung ist jetzt nicht erst über die letzten Tage gereift, sondern das war einfach ein Prozess, der wirklich länger gedauert hat." Der 34-Jährige freut sich jetzt auf sein letztes Rennen und will es noch einmal genießen. Dafür will er aber "jetzt nicht in einem Kostüm" runterfahren, sondern den Abschied seriös zu Ende bringen. "Und dann freue ich mich auf alles, was kommt."

"Es war als kleiner Junge mein Traum Skirennfahrer zu werden, und den Traum darf ich noch bis zum letzten Rennen leben" Felix Neureuther

"Jetzt kann ich mit einem riesigen Lächeln auf eine schöne Zeit zurückblicken", sagt Neureuther, für den es auch deshalb jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Er will nicht "noch ein Jahr fahren und dann kommt vielleicht noch ein Verletzung dazu".