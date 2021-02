Skeleton-WM: Nächster Titel für Hermann und Grotheer

Siebter WM-Titel für Tina Hermann

Die vierfache Einzel-Weltmeisterin Hermann raste auf dem Weg zu ihrem insgesamt siebten WM-Titel in 58,40 Sekunden zur Bestzeit der Frauen-Konkurrenz. Doch so richtig zufrieden war sie nicht: "Es war eine gute Fahrt, nicht perfekt. Meine Beine waren richtig schwer. Mehr ging heute leider nicht, aber zum Glück hat es auch noch gereicht", sagte Hermann in der Sportschau.

Die 28-Jährige hatte leichte Probleme am Start, in ihren Einzelfahrten war sie zudem in drei von vier Läufen schneller als am Samstag. Trotzdem war sie nach Gold glücklich und erleichtert: "Ich bin froh, wenn es jetzt nach Hause geht, ich brauche mal ein bisschen Erholung."

Grotheer: "Das ist mega"

Etwas enthusiastischer klang Grotheer, der in 57,01 Sekunden nur die viertbeste Zeit im Männer-Feld fuhr: "Dass es gereicht hat, ist mega", sagte er in der Sportschau. Auch der 28-jährige Grotheer kam nicht ganz frisch an die Bahn: "Heute war es sehr schwierig, am Start ging nicht mehr viel. Ich hatte auch auf der Bahn einige Problemchen, ich fand es nicht so einfach zu fahren."

In der Kombination beider Fahrten reichte es schließlich aber für den ersten Mixed-Titel für Hermann/Grotheer. Bei der WM-Premiere des Mixed-Wettkampfes vor einem Jahr in Altenberg waren die beiden nur Fünfte geworden. "Wir feiern jetzt in ganz kleinem Kreis", verriet Grotheer noch.