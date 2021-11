Skeleton-Weltcup: Grotheer einer von drei Erstplatzierten

Tina Hermann startet am Nachmittag

Am Freitagnachmittag (14:30 Uhr) starten die Skeleton-Pilotinnen um Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) in die zweite Runde des Weltcups. Bundestrainer Christian Baude war mit dem Skeletonauftakt vor einer Woche an gleicher Stelle nur mit den Männern zufrieden. Die Frauen hatten deutliche Rückstände, was der Bundestrainer vor allem an den schwachen Startzeiten festmachte. Das soll heute besser laufen.