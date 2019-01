10.01.2019, 21:12 Uhr

Skeleton-Weltcup am Königssee wegen zu viel Schnee abgesagt

Der Skeleton-Weltcup am Königssee fällt dem starken Schneetreiben zum Opfer. Wegen der starken Schneefälle sei die Sicherheit der Athleten nicht gewährleistet, so die Rennleitung. Die Bobwettbewerbe am Wochenende sollen hingegen stattfinden.