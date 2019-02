Skeleton-Pilotin Hermann zurück auf dem Podest

Tina Hermann hat zum ersten Mal seit Mitte Dezember wieder einen Podestplatz bei einem Skeleton-Weltcup erreicht. Bei der vorletzten Veranstaltung vor den Weltmeisterschaften in Whistler erreichte die 26-Jährige den zweiten Platz. Auf der ehemaligen Olympia-Bahn in Calgary musste sich Hermann nur der Kanadierin Mirela Rahneva geschlagen geben. Diese war nach zwei Durchgängen 0,46 Sekunden schneller als die Olympia-Fünfte von 2018. "Es war schon eine Erlösung für mich. Es war wirklich eine lange Durststrecke", sagte sie.

Nachhol-Weltcup für Königssee

Das erste von zwei Skeleton-Rennen an diesem Wochenende in Calgary war der Nachhol-Weltcup für das Rennen, das am Königssee Anfang des Jahres aus Witterungsgründen ausgefallen war.