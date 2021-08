Skateboarder Edtmayer: Für Olympia "die Zähne zusammengebissen"

"Sich am ersten Tag gleich den Arm zu brechen, ist schon arg", diese Klage hört man von Edtmayer nur ganz kurz. Für ihn sind die Olympischen Spiele nämlich schlichtweg "ein Wahnsinns-Event. Da sind die besten Sportler am Start", sagt der Oberbayer. In diesem Sommer nahm der 19-Jährige erstmals an diesem Großereignis teil, die Medaillenvergabe in seiner Sportart war zudem eine Premiere in der Geschichte der Spiele. "Da will ich auf jeden Fall dabei sein, wenn meine Sportart olympisch wird", lautete sein Vorsatz, als er im Jahr 2017 davon erfahren hat.

Edtmayer: "Ich kenn' mein Leben ohne Skateboard nicht"

Er ist Deutschlands erfolgreichster Skateboarder. Bereits mit drei Jahren hat der Lenggrieser seine Leidenschaft für das Board entdeckt. "Ich kenn' mein Leben ohne Skateboard nicht", sagt er heute. Inzwischen hat er zwei nationale Titel errungen. Bei der Weltmeisterschaft, die 2019 in Sao Paolo ihr Debüt feierte, wurde Edtmayer 17.

Armbruch inzwischen operiert

In Tokio schnitt er trotz Armbruch besser ab. Der Oberbayer erreichte Platz 15. Die Verletzung ist mittlerweile operiert, die Schiene ist noch zu sehen. "Da ist ein Plättchen mit Schrauben reingekommen. Ich kann das jetzt jeden Tag immer besser bewegen", erzählt Edtmayer. Er hofft, in ein paar Wochen wieder auf dem Board zu stehen.