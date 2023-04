"Sind selber Schuld": Tuchels Triple-Traum endet im Pokal

Für Thomas Müller hatten ein "Sonntagsschuss" und ein "berechtigter Elfmeter" den Münchnern den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale gekostet. So knapp konnte man dieses Viertelfinale zusammenfassen. Länger gesprochen war einiges drin gewesen in einer Partie, die an ihrem Höhepunkt zum bayerischen Drama wurde.

Müller: "Kein schlechtes Spiel gemacht"

"Wir haben an sich kein schlechtes Spiel gemacht", fand Thomas Müller am ARD-Mikrofon, sein Team habe den Gegner "zu kaum einer Torchance kommen lassen". Sein Trainer Thomas Tuchel beschrieb den Abend ähnlich: "Wir haben mit zwei Fernschüssen zwei Tore bekommen" Beide Male war Freiburgs Nicolas Höfler beteiligt. Beim ersten Tor traf er per sattem Fernschuss aus 25 Metern Entfernung. Beim zweiten Freiburger Treffer war es Höfler, der Jamal Musiala den Ball an die Hand schoss. Den Foulelfmeter verwandelte Lucas Höler, der sich zum Freiburger Held des Abends aufschwang.

Streich hätte lieber schon früher in München gewonnen

"Ich hätte lieber schon vor ein paar Jahren zum ersten Mal in München gewonnen, aber ich freue mich jetzt schon", kommentierte Freiburgs Trainer Christian Streich den Halbfinal-Einzug des Sportklubs in typischer Streich-Manier. Es war der erste Sieg der Freiburger in München - zum richtigen Zeitpunkt.

"Wir haben bisschen Glück gebraucht, aber wir haben wirklich leidenschaftlich verteidigt", lobte Streich sein Team, ohne die glücklichen Umstände zu verkennen, wie dieser Sieg zustande gekommen war: Dann brauchst du halt so einen Moment, wo den Elfmeter bekommst, um dann zu gewinnen."

Spielwitz und entscheidende Zentimeter fehlen

Dieser Moment war den Münchner an diesem Abend aber nicht vergönnt. "Es haben die ein zwei Zentimeter und der Spielwitz gefehlt.", bemängelte Bayerns Kapitän Thomas Müller nach dem Spiel. In der Tat glich das Spielgeschehen auf dem Rasen in der Münchner Arena eher einem Handballspiel, denn dem einer Fußballpartie. Die Bayern verlagerten den Ball von links nach rechts und Freiburg schloss konsequent die Räume im Zentrum. "Wir haben die Freiburger eingeschnürt, aber im letzten Drittel ist uns zu wenig eingefallen.", monierte Müller.

Sein Trainer sah zu Beginn "gute, teilweise sehr gute Momente", doch gerade in der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel von Minute zu Minute. Sein Team habe es nicht geschafft, "die Schlagzahl zu halten bis es dann zu unseren Gunsten kippt", ärgerte sich Tuchel nach dem Spiel. "Da sind wir dann am Ende auch selber Schuld. Wir sind mega enttäuscht, in einem Heimspiel im Viertelfinale rauszugehen.", sagte Coach und deutete an, dass seine Spieler möglicherweise auch ein bisschen überspielt seien.

Tuchel gibt Spielern frei

Er habe seinen Schützlingen deshalb morgen einen freien Tag gegeben. Gerade die Nationalspieler müssten "dringend mal eine Nacht im eigenen Bett ausschlafen und nicht an die Säbener Straße kommen", stellte der 49-Jährige klar.Zum Schluss wollte Tuchel dann aber lieber den Blick nach Vorne richten. "Wir haben ein richtig enges Rennen um die Meisterschaft. Weiter geht's", gab er schon einmal die Marschrichtung für die kommenden Wochen vor.

Am Samstag treffen die Bayern erneut auf Freiburg - diesmal auswärts. Dann reisen die Münchner zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League zu Manchester City. Das Triple kann der FCB in dieser Saison nicht mehr erreichen. Jetzt gilt es das Double aus Meisterschaft und Champions League zu sichern. Damit könnte man in München sicher auch noch leben.