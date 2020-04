Geisterspiele – Fußball-Bundesliga ohne Zuschauer, darauf hoffen die 36 Klubs in der 1. und 2. Liga. Die Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und Markus Söder waren in der vergangenen Woche überraschend mit der Aussage vorgeprescht, dass man sich unter strengen Auflagen und mit dem Segen des Robert Koch-Institutes durchaus die Fortsetzung der Saison in der Fußball-Bundesliga vorstellen könne. Die DFL legte am Donnerstag in Frankfurt Pläne vor, wie sie die seit Mitte März unterbrochene Saison fortsetzen könnte: Keine Zuschauer, maximal 300 Personen im Stadion, strenge Hygienemaßnahmen für Spieler und Betreuer und regelmäßige Corona-Tests.

Die DFL rechnet mit einem Bedarf von rund 20.000 Tests. Dafür habe man eine Kooperation mit Laborverbünden geschlossen. "Alle Labore haben uns schriftlich versichert, dass die derzeitigen Kapazitäten ausreichend sind und durch Covid-19 keine Limitierung der Testkapazitäten auftreten“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert.

Sonderrolle für den Fußball oder nicht?

Sollte der Ball wieder rollen, andere Bereiche aber weiterhin strengen Beschränkungen unterworfen sein, wird dies aber sicherlich weiterhin zu Diskussionen führen. Entscheiden muss am Ende jedes Bundesland einzeln, ob in den Stadien gespielt werden darf.

Unsere Frage der Woche in Heute im Stadion: Sind Geisterspiele in der Bundesliga die richtige Entscheidung?