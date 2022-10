Eric Maxim Choupo-Moting kam vor zwei Jahren zum FC Bayern, sollte Superstürmer Robert Lewandowski als Ersatzspieler Verschnaufpausen geben. Nach dem Abgang von des Polen Richtung Barcelona, suchten die Münchener ein System, das verlässlich Tore produziert. Ohne klassischen Mittelstürmer hakte es, ein Nachfolger für Robert Lewandowski wurde nicht verpflichtet. Der ist aber anscheinend jetzt gefunden.

Eric Maxim Choupo-Moting wurde von der Bank ins Zentrum gestellt und trifft seitdem fast nach Belieben. Zufall, oder doch die Lösung für die Zukunft?

Die Frage der Woche:

Sind die Bayern mit Choupo-Moting alle Sturmsorgen los?

