"Simsalabim" - Leroy Sané plötzlich der gefeierte Held

Nagelsmann lobt erneut die "Gier" des Teams

An immerhin acht der 31 Treffer in den jüngsten fünf siegreichen Spielen war Sane direkt beteiligt, allein 14 Tore glückten in der Münchner Gala-Woche gegen Leipzig, Barcelona und Bochum. "Wir haben einfach Bock, Fußball zu spielen", sagte der Leon Goretzka, der gerade erst seinen Vertrag verlängert hat, "es hat viel Spaß gemacht - für uns." Sein VfL, der die höchste Bundesliga-Pleite bezog (bisher 1:7 gegen Gladbach), tat dem gebürtigen Bochumer leid.

Neben Sané ragte der bärenstarke Antreiber Joshua Kimmich mit seinem ersten Doppelpack (27./65.) heraus. Serge Gnabry (32.), ein Eigentor von Vasilios Lampropoulos (43.), Robert Lewandowski (61.) und Joker Eric-Maxim Choupo-Moting (79.) besorgten den Rest. "Lewa" traf im 13. Heimspiel in Serie: Bundesliga-Rekord.

Es gelinge der Mannschaft "mehr und mehr", die Philosophie von Nagelsmann umzusetzen, sagte Goretzka. "Ich bin neu hier und will da weitermachen, wo meine vielen Vorgänger aufgehört haben", sagte der Trainer, "das Ziel ist die zehnte Meisterschaft in Folge."

Dass Nagelsmann die Schale als erster Coach seit Jupp Heynckes 2012 verpassen könnte, ist nicht sehr wahrscheinlich. "Die Jungs haben diese Gier zu zeigen, dass sie immer über die Grenze gehen wollen", schwärmte Nagelsmann. Seine Mannschaft, schloss er, sei "auf einem guten Weg". Das gilt ganz besonders für Leroy Sané.