Sauerkraut liefert Vitamin C

Superfood, vor allem auch von Sportlern gerne konsumiert, müssen nicht aufgrund ihrer Alleinstellungsmerkmals importiert werden. So hat Sauerkraut mehr Vitamin C als Guccibeeren, Leinsamen ersetzen Chia-Samen und statt Avocados zu essen erhält man den gleichen Benefit durch zwei Esslöffel Olivenöl. Denn: Nur für die Reifung von zwei Avocados werden 1.500 Liter Wasser verprasst. Seethaler lässte die Leser teilhaben an Rezepten, die nach Jahreszeiten geordnet sind, an Informationen über nachhaltiges und achtsames Kochen und Wirtschaften und an kleinen Abhandlungen zum achtsamen Umgang mit sich selbst und unseren Planeten.

Für Sportler und alle anderen geeignet, die sich bewusst für ein regionales, nachhaltiges und gesundes Essen entschieden und Lust auf neue Rezepte und Geschmackserfahrungen haben.

Rezept Rote Beete als Brotaufstrich

Rote Beet schälen und in Scheiben schneiden. Mit Olivenöl beträufeln. Auf Backpapier und das Backblech legen und ca. 30 Minuten bei 220 Grad rösten, bis die Rote Beet Scheiben knusprig sind. Am Schluss auf ein Brot legen, mit Parmesan und Schnittlauch bestreuen.

Sauerkrautsuppe - heizt ein!

Frisches Sauerkraut kaufen. Suppengemüse, (1 Karotte, eine große Kartoffel, ein Stück Sellerie und ein Stück Lauch) in gleich große kleine Stücke schneiden. Ein Stück Ingwer klein würfeln und in Rapsöl anbraten, dann das Gemüse dazu tun und dünsten lassen, später mit einem Liter warmem Wasser aufgießen und weiter köcheln lassen. Zum Schluss kommt das Sauerkraut dazu, Gemüsebrühe und Salz und Pfeffer und Chili.