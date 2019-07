Simone Blum springt beim CHIO in Aachen knapp am Podium vorbei

Der Springreiter aus den USA setzte sich auf Gazelle mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt im Stechen durch. Deußer war ebenfalls ohne Abwurf geblieben. Hinter dem Briten Ben Maher auf Explosion kam Blum mit ihrer Erfolgsstute Alice auf den vierten Rang. Beide Paare hatten jeweils einen Abwurf.

Debütant Schlüsselburg überrascht auf Rang acht

Der abschließende Höhepunkt des weltweit größten Turniers gilt als prestigeträchtigste Prüfung des Pferdesports und war mit einer Million Euro dotiert. Rang acht erreichte überraschend Sven Schlüsselburg. Der 37 Jahre alte CHIO-Debütant aus Ilsfeld schaffte mit Bud Spencer zwei Runden ohne Abwurf, kassierte lediglich zwei Strafpunkte wegen Zeitüberschreitung.

Vorjahressieger Ehning mit einem Abwurf in Runde eins nur 20.

Der Titelverteiidiger Marcus Ehning hatte schon nach der ersten Runde keine Chance auf eine Wiederholung des Erfolges. Am letzten Sprung kassierte der 45-Jährige aus Borken mit Funky Fred einen Abwurf. Ehning kam am Ende auf Rang 20. Auch Christian Ahlmann (Marl) mit Clintrexo und Hendrik Sosath (Lemwerder) mit Lady Lordana scheiterten an derselben Stelle.