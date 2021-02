Simon Schempp im Instagram-Talk von BR24 Sport

Ende Januar hat Schempp seine Karriere überraschend beendet, weil sein Körper nicht mehr den Belastungen des Leistungssportes gewachsen ist. Er liebäugelt mit einer Trainerlaufbahn. Schon jetzt will der 32-Jährige aber in seiner Wahlheimat Ruhpolding dem Nachwuchs helfen. Erst einmal hat sich der Uhinger aber in Rosenheim für ein Wirtschaftsingenieursstudium eingeschrieben, welches in ein paar Wochen beginnt. Die langjährige deutsche Nummer eins hatte in seiner Karriere vier WM-Titel, zweimal Olympia-Silber und einmal Bronze sowie zwölf Weltcupsiege gewonnen.

In unserem BR24-Instagram-Talk mit BR24-Sport-Moderator Philipp Nagel wird Simon Schempp am Mittwoch ab 19 Uhr Einblicke in seine Pläne und sportlichen Erinnerungen geben.