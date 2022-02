Silber-Langläuferin Krehl: "Nur wer mitmacht, kann gewinnen"

Sofie Krehl hatte früh das Olympische Motto etwas abgewandelt. Statt "Dabei sein ist alles" zeigte Krehl schon in ihrer Kindheit, dass es schon ein wenig mehr sein darf. "Nur wer mitmacht, kann gewinnen", hieß ihr Leitsatz, nach dem ihre beiden älteren Brüder sie zu allen möglichen Sportarten mitnahmen, damit sie sich ausprobieren konnte. Sie entschied sich schließlich für den Langlauf.

Krehl als Schlussläuferin in der Verantwortung

"Nur wer mitmacht, kann gewinnen" dürfte auch ihr Motto am 12. Februar gewesen sein, als sie als Schlussläuferin in die 4 x 5 Kilometer Staffel der Frauen bei den Olympischen Winterspielen in Peking startete. Alle anderen im Nacken musste sie auf diesen letzten fünf Kilometern die ganze Hoffnung ihres Teams schultern. "Es war für mich sehr aufregend, den anderen zuzuschauen wie gut die drauf waren. ich habe dann einfach alles gegeben und alles versucht, was ich konnte", sagte Krehl nach dem Rennen im ZDF.

Ein gutes Debüt und Verletzungsprobleme

Krehls Karriere war bislang noch nicht reich an internationalen Erfolgen. Bei der Junioren-WM 2015 holte sie Bronze mit dem Team. In ihrer Debütsaison zeigte die Allgäuerin ihr Potenzial. Bei ihrem ersten Rennen im Rahmen der Tour de Ski lief sie jeweils in die Punkte, womit sie sich die Nominierung für die WM in Lahti verdiente, wo sie 16. im Skiathlon wurde. Dann begannen die Verletzungsprobleme.

In der Folge zeigte sie dennoch immer wieder, dass sie im Weltcup eine gute Rolle spielen kann. Am Ende der Saison 2019/20 hatte sie sieben Top-30-Platzierungen gesammelt. In der darauffolgenden Saison holte sie mit Rang acht beim Sprint in Ulricehamm ihr bisher bestes Weltcupergebnis. In der Olympiasaison war ein 19. Platz in Rukka ihr bestes Resultat.

Als Außenseiterinnen nach Peking

So flog sie mit dem deutschen Team als absolute Außenseiterinnen nach Peking. Seit 2014 hatte es im Langlauf keine deutsche Medaille gegeben. Doch schon im Verlauf der Winterspiele machten die Leistungen Hoffnung. Besonders die von der 26-jährigen Krehl vom SC Oberstdorf. Im Sprint waren sie und Victoria Carl auf die Ränge zehn und elf gelaufen - ein Achtungserfolg, der darauf hindeutete, dass in der Staffel sogar mehr drin sein könnte.