Siegtorschütze Kingsley Coman: "Ich bin 100 Prozent Bayern"

Coman und sein historisches Finaltor

Durch sein Tor im Finale - als erster Spieler der Champions-League-Geschichte überhaupt traf er in einem Finale gegen den Ex-Klub, zudem war es der 500. Champions-League-Treffer in der Bayern-Geschichte - sorgte Coman auch für sich persönlich für einen grandiosen Saisonausklang. Denn so talentiert der französische Nationalspieler auch ist: In seiner noch recht jungen Karriere waren Verletzungen ein stetiger Begleiter.

Zuletzt musste er im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea wegen muskulärer Probleme pausieren. Beim Finalturnier in Lissabon erhielt dann in Viertel- und Halbfinale zunächst Ivan Perisic den Vorzug vor Coman. Im Finale bewies Trainer Hansi Flick dann ein glückliches Händchen, packte Coman in die Startelf, der dankte es mit dem 1:0-Siegtreffer nach 59 Minuten. Zudem wurde er zum "Man of the Match" gewählt.