Siege der Top-Teams beim BVV Beach Masters in Ebersberg

BVV Beachvolleyball Masters Tour

Das BVV Beach Masters in Ebersberg ist eines von zwei Turnieren der Kategorie 1+ auf der BVV Beachvolleyball Masters-Tour. Das zweite findet am 16./17. Juli in Kempten im Allgäu statt.

Außerdem gibt es im Rahmen der Tour noch das BVV Beach Masters der Kategorie 1 in Mühldorf (25./26. Juni/BR24 Sport berichtet im Livestream) und zehn weitere BVV Beach Masters der Kategorie 2, sowie zahlreiche BVV Beach Cups.

Bei all diesen Turnieren sammeln die Teams Punkte, um sich für die bayerische Beachvolleyball Meisterschaft 2022 zu qualifizieren. Diese wird am 27./28. August (Livestream BR24 Sport) auf der Beachvolleyball-Anlage des Zentralen Hochschulsports in München ausgetragen.