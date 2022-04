Sieg vor dem Liga-Gipfel: Bayern gewinnen in Bielefeld

Der FC Bayern München hat den Weg bereitet für die Titelentscheidung im Topspiel gegen Borussia Dortmund. Fünf Tage nach dem bitteren Champions-League-Aus gegen den FC Villarreal gewann der Fußball-Rekordmeister am Ostersonntag beim Tabellenvorletzten Arminia Bielefeld verdient mit 3:0 (2:0). Die Münchner können die zehnte Meisterschaft in Serie damit am kommenden Samstag mit einem Sieg gegen den BVB vorzeitig perfekt machen.

FC Bayern feiert "Auferstehung"

Nach seinem enttäuschenden Champions-League-Aus wollte der FC Bayern schnell ein Erfolgserlebnis in der Bundesliga nachlegen. "Zu Ostern kann man sagen, Auferstehung wäre ganz gut", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel bei DAZN.

Der Rekordmeister präsentierte sich von Anfang klar feldüberlegen, doch die erste Einschussmöglichkeit hatte in der achten Minute der Bielefelder Patrick Wimmer. Kurz darauf vergab Robert Lewandowski eine Großchance für die Münchner. In der zehnten Minute fiel dann das 1:0 für die Bayern: Jacop Laursen drückte den Ball mit der Brust ins eigene Tor.

Doch Bielefeld gab sich nicht auf und suchte den Ausgleich: Masaya Okugawas Volleyschuss verfehlte knapp das Tor. Auf der Gegenseite scheiterte Leon Goretzka aus bester Lage an Stefan Ortega (16.). Auch in der Folge befanden sich die Gäste fast durchgängig im Vorwärtsgang, ließen in Sachen Zielstrebigkeit im letzten Felddrittel aber nach. So verpassten sie weitere klare Abschlüsse.

Bielefeld kämpft

Die Ostwestfalen drehten in der Schlussphase der ersten Hälfte plötzlich auf und hätten durch einen Abseitstreffer Okugawas (44.) und Manuel Prietls Kopfball (45.+6) beinahe ausgeglichen. Serge Gnabry erhöhte kurz vor der Pause nach einem Traumpass von Joshua Kimmich auf 2:0 (45.+8).

Auch in der zweiten Hälfte waren die Bayern überlegen, aber Bielefeld agierte weiter mutig und störte den Deutschen Meister früh im Spielaufbau. Doch der eingewechselte Jamal Musiala machte jede Bielefelder Hoffnung zu Nichte, als er fünf Minuten vor Schluss zum 3:0-Endstand traf.

Hartes Einsteigen von Nianzou

Die Münchner hatten allerdings Glück, dass Verteidiger Tanguy Nianzou nach einem harten Armeinsatz gegen Fabian Kunze kurz vor der Pause nicht die Rote Karte sah. Kunze wurde am Kopf getroffen und mit einer Trage vom Platz gebracht. Beim Tabellenvorletzten Bielefeld war es bereits die dritte Kopfverletzung in den vergangenen Wochen.

Erste Free-TV-Bilder des Spiels sehen Sie ab 21.45 Uhr in der Sendung Blickpunkt Sport!